Câmara dos EUA aprova projeto de lei de Trump sobre Golfo da América

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, aprovou nesta quinta-feira um projeto que altera formalmente o nome do Golfo do México para Golfo da América, seguindo decreto do presidente Donald Trump, embora a medida provavelmente não tenha sucesso no Senado.

A Câmara aprovou por 211 votos a 206 para mudar o nome do golfo que faz fronteira com cinco Estados do sudeste dos EUA e uma grande parte do México e deságua no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe.

A consagração do nome Golfo da América, caso também aprovada pelo Senado, tornaria mais difícil para um futuro presidente alterar o decreto de Trump.

Os republicanos detêm uma maioria de 53 a 47 no Senado, onde normalmente são necessários pelo menos 60 votos para avançar na tramitação.

O projeto de lei da Câmara é patrocinado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, uma defensora declarada de Trump.

A reentrância marítima tem sido chamada de Golfo do México há mais de 400 anos e é reconhecida internacionalmente como tal. Os presidentes dos EUA têm o poder, entretanto, de declarar nomes geográficos.

(Reportagem de Richard Cowan)