BYD pretende vender metade de seus carros fora da China até 2030, dizem fontes

XANGAI/LONDRES (Reuters) - A BYD , principal montadora da China, pretende vender metade de seus veículos fora do mercado chinês até 2030, um aumento maciço que a tornaria uma rival das maiores montadoras do mundo, segundo quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

O crescimento seria alimentado pela expansão na Europa e na América Latina, disseram as fontes, mesmo com a BYD e todas as outras marcas chinesas permanecendo bloqueadas no mercado dos Estados Unidos por barreiras comerciais.

Os executivos da BYD têm delineado a meta de 2030 para os investidores em pequenos grupos desde o final do ano passado, enfatizando sua expansão na Europa como fundamental para atingir a meta, de acordo com uma das fontes.

Essa meta é um trabalho duro até mesmo para uma empresa com a taxa de crescimento vertiginosa da BYD. O seu mercado doméstico, a China, foi responsável por quase nove de cada 10 dos 4,27 milhões de veículos vendidos pela BYD no ano passado.

Não ficou claro se a meta de vendas comunicada aos investidores incluía um número total de vendas globais em 2030.

Uma segunda pessoa disse que a confiança da montadora decorre do seu crescimento explosivo na China nos últimos cinco anos, com a força de veículos elétricos e híbridos acessíveis.

A BYD agora acredita que "tem os produtos certos para repetir seu sucesso chinês nos mercados estrangeiros", disse uma terceira fonte. A montadora não respondeu a um pedido de comentário.

Atingir a ambiciosa meta de vender metade de seus carros fora da China colocaria a BYD -- uma empresa mediana há cinco anos -- no primeiro escalão das montadoras globais em termos de vendas de veículos, juntando-se às gigantes multinacionais Toyota e Volkswagen . A BYD desbancou a Volkswagen no ano passado como a principal montadora na China, o maior mercado de automóveis do mundo.

PRIMEIRO A CHINA, DEPOIS O MUNDO

As aspirações da BYD provavelmente irritarão os executivos dessas empresas, bem como os da rival de veículos elétricos Tesla , que vendeu 1,79 milhão de carros totalmente elétricos em 2024.

A BYD e outras montadoras chinesas aumentaram rapidamente sua participação no mercado chinês às custas de marcas estrangeiras outrora dominantes, aproveitando cadeias de suprimentos mais baratas para lançar uma enxurrada de veículos elétricos e híbridos de alta tecnologia. Agora, muitos concorrentes que estão perdendo para as marcas chinesas no país precisam se defender de sua incursão na Europa, na América Latina e em outras regiões.

O presidente-executivo da Ford, Jim Farley, apontou a BYD, em uma conferência com investidores em fevereiro, como a principal ameaça em "uma corrida global" para desenvolver veículos elétricos lucrativos.

"Temos que competir e vencer a BYD", disse.

Os governos estrangeiros também tomaram medidas para proteger os fabricantes de automóveis nacionais das importações chinesas. A BYD e outras empresas automobilísticas chinesas enfrentam tarifas sobre os veículos elétricos enviados à União Europeia, que está em negociações que poderiam reduzi-las ou eliminá-las.

Nos EUA, as tarifas muito mais altas e a iminente proibição de software e hardware de veículos elétricos chineses bloquearam efetivamente as montadoras chinesas.

DORES CRESCENTES

Ao contrário da Tesla , que tem uma abordagem somente para veículos elétricos, a BYD tem uma extensa linha de carros totalmente elétricos e híbridos. Também se espera que a montadora ultrapasse a Tesla neste ano como a maior vendedora de carros totalmente elétricos do mundo.

Ainda assim, a expansão inicial da BYD no exterior vem apresentando problemas. No mês passado, a Reuters informou que a BYD está reformulando suas operações na Europa após erros estratégicos.

O crescimento global da BYD é apoiado por uma onda de construções. A empresa pretende abrir uma fábrica na Hungria neste ano e uma na Turquia em 2026, além de planejar uma terceira na Europa. A montadora também inaugurou uma unidade na Tailândia em 2024 e outra está sendo construída no Brasil, embora tenha sido prejudicada por denúncias de condições abusivas para os trabalhadores chineses.

(Reportagem de Nick Carey e Brenda Goh. Reportagem adicional de Victoria Waldersee e Katrina Hamlin em Xangai, Giulio Piovaccari em Milão e Nora Eckert em Detroit)