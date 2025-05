BrasilAgro diminui prejuízo para R$ 1,093 milhão no 3TRI25

São Paulo, 7 - A BrasilAgro, que atua na produção e comercialização de grãos e fibras, bioenergia e também na compra e venda de propriedades rurais, registrou prejuízo líquido de R$ 1,093 milhão no terceiro trimestre do ano agrícola 2024/25 (3Tri25), encerrado em 31 de março, informou a companhia nesta quarta-feira (7). O resultado representa redução em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a perda foi de R$ 30,147 milhões.A receita líquida operacional cresceu 40% na comparação anual, totalizando R$ 170,3 milhões. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento de 26% no volume de soja comercializado e de 35% no volume de algodão pluma, além dos valores de cana contabilizados no trimestre, referentes ao ajuste positivo de preço de final de safra.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado operacional da companhia foi negativo em R$ 5,1 milhões no terceiro trimestre de 2025, comparado ao resultado positivo de R$ 5,6 milhões no terceiro trimestre de 2024. Segundo a empresa, esse resultado reflete "principalmente os impactos relacionados aos derivativos financeiros decorrentes da desvalorização do real frente ao dólar".No acumulado dos nove primeiros meses do ano-safra (9m25), a BrasilAgro registrou lucro líquido de R$ 76,7 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 6 milhões reportado no mesmo período do ano-safra anterior. A receita líquida total cresceu 43% nesse período, atingindo R$ 778,0 milhões.