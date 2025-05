? Copa do Mundo FIFA ? (@fifaworldcup_pt) May 8, 2025

Atual campeão mundial, o Brasil busca o sétimo título na competição. A outra semifinal será entre Belarus (derrotou hoje o Irã por 4 a 3) e Senegal (que ganhou da Itália por 4 a 3).

A decisão do título será no domingo (11), às 12h30. Antes, às 11h, haverá disputa pelo terceiro lugar no Mundial.