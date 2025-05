Bolsas de NY fecham em alta após acordo entre EUA e Reino Unido e comentários de Trump

As bolsas de Nova York fecham esta quinta-feira, 8, em alta, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro desde que ele impôs tarifas de importação a países de todo o mundo no início do mês passado. Segundo ele, o acordo pode gerar US$ 5 bilhões em novas oportunidades de exportação para produtores rurais e industriais americanos.

O Dow Jones subiu 0,62% aos 41.368,45 pontos; o S&P 500 avançou 0,58%, aos 5.663,94 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,07%, aos 17.928,14 pontos. Os dados são preliminares.

Além do acordo com o Reino Unido, Trump comentou sobre negociações em andamento com outros países, expressando otimismo sobre a possibilidade de chegar a outros pactos em breve.

O presidente reiterou que as tarifas contra produtos chineses não subirão além de 145% e que devem diminuir em breve, além de afirmar que falará com o presidente chinês, Xi Jinping, a depender das negociações no sábado.

As ações da ARM Holdings listadas nos EUA caíram 6,2%. A empresa britânica de design de semicondutores e software reportou ganhos ajustados e receita melhores do que o esperado para o quarto trimestre fiscal, mas apresentou perspectiva decepcionante para o trimestre atual.

A Nvidia subiu 0,3% depois que o Departamento de Comércio dos EUA afirmou que não pretende implementar as restrições a processadores de inteligência artificial (IA) definidas pela administração Joe Biden. O novo governo quer substituir a regra que impunha limites sobre quantos chips poderiam ser enviados a países como Índia, Suíça, México e Israel.

Alphabet, a controladora do Google, subiu 1,9% após encerrar a quarta-feira com a maior perda porcentual diária desde fevereiro. Segundo a Bloomberg, a Apple estuda remodelar o navegador Safari para focar em motores de busca alimentados por IA. As duas empresas têm um acordo que estabelece o Google como mecanismo de busca padrão no navegador da Apple.

A Coinbase Global avançou 5,1% depois de anunciar que concordou em adquirir a Deribit, uma plataforma de negociação de opções de Bitcoin e Ether, por cerca de US$ 2,9 bilhões. A valorização também foi impulsionada pelos ganhos do Bitcoin, que ultrapassou os US$ 100 mil pela primeira vez desde fevereiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires