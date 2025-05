Campanha que pede doações para menina Maria Eduarda é falsa e leva a golpe

É falso o vídeo de uma suposta campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento de uma menina chamada Maria Eduarda, que teria uma rara doença de pele. Trata-se de um golpe.

As publicações enganosas utilizam um vídeo manipulado por inteligência artificial do bispo Bruno Leonardo para convencer as pessoas de que a campanha é verdadeira. Também com o auxílio de ferramentas de alteração digital, a menina pede ajuda falando em português.

Postagens em outros idiomas mostram a mesma menina exibida nas peças desinformativas, mas identificando-a como Lily. Nestes posts, ela fala em inglês.

O que diz o post

A publicação compartilha um vídeo no qual o bispo Bruno Leonardo supostamente chama a atenção dos usuários dizendo que "Deus tem uma mensagem muito importante para você". A seguir, as imagens mostram uma menina, identificada como Maria Eduarda, com diversos ferimentos espalhados pelo corpo. A criança pede ajuda e diz que sua mãe "não tem dinheiro para o tratamento". "Só quero brincar, mas a doença não deixa", completa a criança.

"A história da Maria Eduarda me emocionou. Uma garotinha tão nova e tão guerreira e que já passou por tantos desafios. Nenhuma criança deveria passar por uma situação como essa. Ela precisa da nossa ajuda urgente", diz a fala atribuída ao bispo, que "pede" doações para a família de Maria Eduarda e "orienta" a clicar no link contido na postagem.

O comentário da publicação afirma que a criança teria uma doença rara na pele chamada epidermólise bolhosa e reforça o pedido de ajuda: "Ela precisa de remédios para dor diariamente — sem eles, não consegue suportar o sofrimento. Sua doação vai ajudar a garantir que Maria nunca fique sem os remédios que aliviam suas dores".

Por que é falso

Vídeo foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo contido nas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, programa especializado em identificar alterações digitais. A ferramenta indicou uma possibilidade de 99,9% de o áudio ter sido modificado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Análise do Hive Moderation indica que áudio foi feito por IA Imagem: Reprodução

Em conteúdo original, bispo fala sobre inveja. Uma busca reversa por imagem permitiu chegar ao vídeo verdadeiro do religioso. Nele, Bruno Leonardo, fundador da Igreja Batista Avivamento Mundial, aborda a inveja como tema de sua reflexão (aqui e abaixo). Em nenhum momento o líder evangélico menciona o nome de Maria Eduarda ou pede doações para a menina.

Mesma criança aparece em outras postagens pelo mundo e com nome diferente. O mesmo vídeo utilizado pelas peças enganosas foi usado em publicações feitas em outros idiomas. Porém, os posts identificam a criança com outro nome: Lily (abaixo).

Posts em inglês identificam a criança com o nome Lily Imagem: Reprodução

Comentários em perfil que publicou post alertam para golpe. No perfil responsável pela postagem no Facebook, há diversas mensagens de usuários alertando que a suposta campanha é, na verdade, um golpe (abaixo).

No Facebook, usuários alertam para golpe Imagem: Reprodução

Vaquinha virtual tem meta de arrecadação de R$ 55 mil. Ao clicar no link indicado, o usuário é levado para a página de uma vaquinha virtual, criada em 22 de abril. Na descrição, uma pessoa que se diz chamar Daniela se apresenta como a mãe de Maria Eduarda. Ela relata que a família não tem condições de custear o tratamento da criança, que teria quatro anos, e reforça o pedido por doações. A meta é de R$ 55 mil, com R$ 27.170,15 já arrecadados de 994 apoiadores. Enquanto o usuário navega pelo site, mensagens piscam na tela supostamente indicando novas doações feitas de R$ 50 ou R$ 100; o valor total arrecadado, porém, permanece inalterado. Há vários links espalhados pela página com a frase "Quero ajudar", para que os interessados realizem os donativos (abaixo).

Vaquinha falsa aponta novas doações, mas valor arrecadado não muda Imagem: Reprodução

Instituto que publicou suposta campanha não aparece em lista de ONGs. Em sua descrição nas redes sociais, o órgão responsável pelas peças desinformativas diz ser uma ONG. Porém, uma busca pelo nome da entidade no Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que é gerido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) (aqui) não traz qualquer resultado.

Bispo e página responsável por publicação não comentaram caso. O UOL Confere tentou entrar em contato com o bispo Bruno Leonardo e com a página que publicou a suposta campanha, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Epidermólise bolhosa é uma doença genética e hereditária rara. Ela provoca a formação de bolhas pelo corpo mesmo com um mínimo atrito. As crianças afetadas por esta condição são conhecidas como "crianças borboleta", por conta da fragilidade da pele. A doença atinge tanto homens como mulheres, de todas as etnias e faixas etárias. Estima-se que 500 mil pessoas tenham a doença pelo mundo; 802 delas foram diagnosticadas no Brasil (aqui).

Viralização. Até hoje, uma postagem no Facebook tinha mais de 3.300 curtidas e 139 mil visualizações.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

