Betis elimina Fiorentina e vai enfrentar Chelsea na final da Conference League

O Betis do técnico Manuel Pellegrini se classificou para sua primeira final europeia nesta quinta-feira (8), na Conference League, após eliminar a Fiorentina com um empate em 2 a 2 na prorrogação. O time espanhol havia vencido por 2 a 1 no jogo de ida.

O adversário da equipe andaluza na decisão, marcada para o dia 24 de maio (um sábado), em Breslávia, na Polônia, será o Chelsea, que também nesta quinta-feira venceu o sueco Djurgarden por 1 a 0 (5 a 1 no placar agregado) na outra semifinal.

A Conference League, o terceiro mais importante torneio de clubes da Uefa, está em sua quarta edição e, até agora, nenhum clube espanhol havia chegado à final.

A Fiorentina foi vice-campeã nos últimos dois anos (2023 e 2024) e chegou muito perto de se classificar para sua terceira final consecutiva.

O responsável pela eliminação dos toscanos foi o ponta-esquerda marroquino Ez Abde, que marcou o gol de empate do Betis no sétimo minuto da prorrogação (97'), com um chute preciso após uma assistência de Aitor Ruibal.

Abde já havia marcado o primeiro gol na vitória do Betis por 2 a 1 no jogo de ida, tornando-se o herói do confronto.

No tempo regulamentar do duelo desta quinta-feira, a Fiorentina conseguiu vencer por 2 a 1 e forçar meia hora de tempo extra.

O Betis havia aberto o placar com um golaço de falta do brasileiro Antony (30'), mas o alemão Robin Gosens (34' e 42') virou o placar.

Na prorrogação, o gol de Abde foi suficiente para o Betis, que se manteve firme na defesa até o apito final, embora a reta final tenha sido tensa. Um de seus jogadores, Héctor Bellerín, se machucou e precisou ser substituído aos 113 minutos.

O Betis busca agora conquistar o título europeu e acabar com um trauma antigo, principalmente porque seu vizinho e arquirrival, o Sevilla, é o time mais vitorioso da Liga Europa, com sete troféus.

- Chelsea vence Djurgarden de novo -

Mas na final terá pela frente o Chelsea, um adversário difícil.

A equipe inglesa era favorita desde o início da competição e nestas semifinais atropelou o Djurgarden, a quem havia vencido por 4 a 1 no jogo de ida, na Suécia, antes de uma partida de volta tranquila, em que os 'Blues' venceram por 1 a 0, com um gol do meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall (38').

Esse gol acabou com qualquer fio de esperança do Djurgarden, o primeiro clube sueco a chegar a uma semifinal europeia desde que o Gotemburgo venceu a Copa da Uefa de 1986-87.

"Muito feliz, o trabalho está feito esta noite e agora temos quase 20 dias para nos preparar para esta final e espero que possamos conquistar este troféu", disse o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, à TNT Sports.

Maresca fez mudanças radicais em sua escalação desta quinta-feira de olho no jogo crucial de domingo contra o Newcastle, no campeonato inglês.

O zagueiro espanhol Marc Cucurella foi o único jogador mantido em relação ao time que derrotou o campeão Liverpool na Premier League no último fim de semana.

O time londrino não conquista um grande troféu desde a Liga dos Campeões de 2021, mas o capitão Reece James acredita que o clube está voltando ao topo após um período desafiador.

"Estamos em mais uma final, mas provavelmente era algo que esperávamos desde o início e esperamos vencer a competição também. Ganhar o troféu seria uma grande conquista", disse James.

"Estamos definitivamente caminhando na direção certa. Estamos batendo na porta para a Liga dos Campeões na próxima temporada, a tabela está equilibrada e não tenho dúvidas de que conseguiremos", acrescentou.

