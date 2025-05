Betis elimina Fiorentina e vai enfrentar Chelsea na final da Conference League

O Betis do técnico Manuel Pellegrini se classificou para sua primeira final europeia nesta quinta-feira (8), na Conference League, após eliminar a Fiorentina com um empate em 2 a 2 na prorrogação. O time espanhol havia vencido por 2 a 1 no jogo de ida.

O adversário da equipe andaluza na decisão, marcada para o dia 24 de maio (um sábado), em Wroclaw, na Polônia, será o Chelsea, que também nesta quinta-feira venceu o sueco Djurgarden por 1 a 0 (5 a 1 no placar agregado) na outra semifinal.

