BCs da Suécia e Noruega mantêm juros, assim como Fed, em meio a incertezas sobre tarifas

Os bancos centrais da Suécia e da Noruega deixaram seus juros básicos inalterados nesta quinta-feira, 8, seguindo o exemplo do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), à medida que seguem avaliando os efeitos da disputa tarifária deflagrada pelo governo Trump.

O Riksbank, como é conhecido o BC sueco, manteve sua taxa básica de juros em 2,25%, em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, mas alertou que cortes poderão ocorrer mais adiante se as tarifas impostas pelos EUA ameaçarem enfraquecer o crescimento econômico e puxar a inflação para baixo.

Já o BC norueguês, o Norges Bank, deixou seu juro básico em 4,5%, dizendo que o futuro da taxa dependerá dos desdobramentos econômicos, diante das incertezas geradas por políticas comerciais oscilantes.

Na quarta, 7, o Fed manteve seus juros pela terceira vez seguida, citando a pressão do tarifaço de Trump na inflação.