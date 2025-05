B3 tem lucro recorrente estável em R$1,13 bi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 registrou lucro líquido recorrente praticamente estável no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, em R$1,13 bilhão, conforme relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

Analistas, em média, esperavam um lucro líquido de R$1,16 bilhão para a operadora da bolsa paulista nos primeiros três meses do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O lucro por ação foi de R$0,21, alta de 24,5% ano a ano, refletindo programas de recompra conduzidos pela companhia.

No balanço, a B3 divulgou um aumento de 7,5% na receita líquida do trimestre em base anual, para R$2,39 bilhões, em linha com a expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG.

Em termos brutos, a receita da empresa totalizou R$2,7 bilhões, crescimento de 7,7% no comparativo anual.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)