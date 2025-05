Assaí corta pela metade previsão de novas lojas em 2026 após resultado do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí reduziu nesta quinta-feira projeção de abertura de lojas em 2026 para 10, contra 20 aberturas esperadas anteriormente, ao mesmo tempo em que divulgou um lucro líquido de R$117 milhões no primeiro trimestre, expansão de 95% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A projeção de abertura de 10 lojas em 2025 foi mantida, conforme relatório de resultados divulgado ao mercado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do Assaí somou R$1,37 bilhão entre os meses de janeiro a final de março, avanço de 12,7% no comparativo anual, com a margem passando de 7,1% para 7,4%.

A receita líquida da rede de atacarejo no período aumentou 7,7%, para R$18,6 bilhões, enquanto a margem bruta apresentou expansão de 0,3 ponto percentual no período, para 16,5%.

(Por Patricia Vilas Boas)