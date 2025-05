Apostas para novo papa: quem subiu e caiu nas bets após primeiras votações

Após as primeiras votações do conclave, Pietro Parolin segue como o cardeal favorito para se tornar o próximo papa, de acordo com o Polymarket, uma das maiores plataformas de apostas online do mundo. Pierbattista Pizzaballa, no entanto, vem ganhando destaque nas bets.

Quem lidera as apostas do conclave

Ao meio-dia desta quinta-feira (8), o Polymarket apontava 31% de chance de Pietro Parolin ser o próximo papa. Confira os principais nomes apontados pela plataforma:

Pietro Parolin : 31% (ontem, às 18h45, ele tinha 28%) Luis Antonio Tagle : 24% (tinha 20%) Pierbattista Pizzaballa : 10% (tinha 9%) Matteo Zuppi : 9% (manteve a porcentagem) Péter Erdõ: 6% (tinha 5%)

Quem é Pietro Parolin?

Cardeal Pietro Parolin observa durante a missa da Quarta-feira de Cinzas, em Roma, Itália. Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Parolin é italiano e tem 70 anos. Ele é visto como um candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores.

Ordenado em 1980, ele entrou para o serviço diplomático do Vaticano em 1983. O cardeal atuou como secretário de Estado do papa Francisco desde o começo do papado de Jorge Bergoglio, em 2013.

Pietro é considerado "vice-papa" devido ao seu cargo na Igreja. Os secretários de Estado são semelhantes a um primeiro-ministro, ocupando o segundo lugar na hierarquia do Vaticano, atrás apenas do pontífice.

O cardeal também atuou no governo do papa Bento 16. Ele foi vice-ministro das Relações Exteriores e em 2009 foi nomeado embaixador do Vaticano na Venezuela.

Parolin foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Os conservadores o atacaram por causa de um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo dizendo que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo de Pequim.

O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

(Com informações de Reuters)