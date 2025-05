País do novo papa, Estados Unidos têm apenas 19% de católicos

Os católicos representam 19% da população adulta dos EUA, segundo pesquisa da Pew Research Center. A religião com mais adeptos no país é a protestante, que abrange 40% dos norte-americanos.

O que aconteceu

Norte-americano Robert Prevost foi eleito papa hoje, aos 69 anos. Ele é o primeiro papa da história nascido nos EUA. Essa também foi a primeira vez que a Igreja elegeu um líder cuja religião majoritária do país de origem não é a católica.

Católicos representam 19% da população dos EUA. O dado é da última pesquisa da Pew Research Center, divulgada em fevereiro deste ano.

62% dos norte-americanos se declaram cristãos, sendo que a maioria é protestante. Adeptos da religião correspondem a 40% dos cidadãos do país. Outras religiões cristãs somam 3%.

Parcela de norte-americanos que se identifica com religião diferente do cristianismo tem crescido. De acordo com a pesquisa, 1,7% dos cidadãos do país se diz judeu; 1,2%, muçulmano; 1,1% budista; e 0,9%, hindu. Adultos sem religião representam 29%.

Estudo do Panorama Religioso preenche lacuna deixada pelo censo, que não coleta esse tipo de informação. Pesquisa foi realizada com 36.908 cidadãos dos EUA, ao longo de sete meses, em 2023 e 2024.

Conclave acabou hoje

Novo papa foi eleito após quatro escrutínios. Ele conseguiu mais de dois terços dos votos do conclave, que contava com participação de 133 cardeais.

Fumaça branca indicou escolha às 13h07 (horário de Brasília). No começo da manhã, uma fumaça preta tinha sinalizado aos espectadores na praça de São Pedro que o novo pontífice não tinha sido escolhido. A escolha aconteceu na segunda rodada de votação do dia.

Novo papa é norte-americano

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Robert Prevost se formou em matemática antes de decidir virar padre, aos 22 anos. Ele é poliglota e se juntou aos agostinianos para uma missão no Peru em 1985.

Novo papa tem cidadania peruana e citou ao país durante a sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte.

O novo pontífice é considerado "um moderado construtor de pontes". Segundo especialistas, ele era um dos cardeais com maior chance de conseguir o cargo por sua "inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana".

Mais de 20 mil pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília).