Rei do Mate adota 'sacola surpresa' para evitar desperdício de alimentos

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate, disse que uma ação para evitar o desperdício de alimentos nas lojas da rede é a sacola surpresa. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Food To Save, uma foodtech sustentável. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Os produtos da sacola surpresa têm que estar dentro da validade. São aqueles produtos que estão na vitrine no final do dia, mas continuam excelentes para consumo. A gente monta uma sacola surpresa, com um valor já acertado com o cliente.

Antonio Carlos Nasraui, presidente do Rei do Mate

25 toneladas de alimentos salvos. Com a sacola surpresa, o Rei do Mate salvou 25 toneladas de alimentos em 2024, o que equivale uma redução de emissão de 64 toneladas de CO² na atmosfera, de acordo com a companhia.

Como comprar a sacola surpresa. O cliente precisa acessar o aplicativo da Food to Save e comprar a sacola surpresa na aba do Rei do Mate. O consumidor pode optar por delivery ou retirada na loja escolhida. Os descontos podem chegar a 70% do valor original.

Narcisa Tamborindeguy como garota-propaganda da marca Imagem: Divulgação

O carro-chefe da marca é o mate. Ele é apresentado em mais de cem combinações diferentes, que vão do clássico com limão até misturas com frutas tropicais, leite condensado, leite em pó e até açaí. A socialite Narcisa Tamborindeguy é garota-propaganda do Rei do Mate.

Empresa começou como um pequeno negócio familiar. O Rei do Mate foi fundado nos anos 70 por Kalil Antonio Nasraui, comerciante de origem libanesa, em São Paulo. Com a entrada de Antonio Carlos, filho de Kalil, na década de 90, a empresa passou por uma grande transformação. Foi ele quem estruturou o modelo de franquias. Hoje, a rede tem mais de 330 unidades no país.