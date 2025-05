Ambev tem lucro estável no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambev teve lucro líquido de primeiro trimestre de R$3,8 bilhões, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, inalterado em relação ao ano anterior, apesar de um aumento na receita e um resultado recorde em venda em volume.

Os resultados do primeiro trimestre foram afetados por "despesas financeiras mais altas e aumento das despesas com imposto de renda no Brasil, devido a um evento pontual no trimestre ", disse a empresa.

A receita líquida somou R$22,50 bilhões no período de janeiro a março, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Os volumes de venda aumentaram 0,7%, apoiados por seu principal mercado, o Brasil, e por um período de Carnaval forte.

Os volumes da Ambev no Brasil cresceram 1,4% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, com um aumento de 0,7% em cerveja, no que a empresa chamou de "um sólido começo de ano".

A empresa disse que o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 13,9%, para R$7,44 bilhões no trimestre.

(Por Aida Pelaez-Fernandez)