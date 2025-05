Ambev registra recorde de volumes em um 1º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambev registrou volume consolidado recorde para um primeiro trimestre no período de janeiro a março de 2025, conforme dados divulgados pela fabricante de bebidas nesta quinta-feira, em desempenho 0,7% acima do obtido um ano antes.

A companhia atrelou o resultado a uma estratégia acertada de portfólio e uma série de ativações de marcas durante o Carnaval, citando crescimento em metade dos dez principais mercados em que atua, com destaque para Brasil (+1,4% nos volumes totais, cerveja e não-alcoólicos) e América Latina Sul (+1,1%).

No primeiro trimestre, o resultado operacional da Ambev medido pelo Ebitda consolidado cresceu 12,7% em relação à mesma etapa do ano passado, com expansão de margens no período.

(Por Paula Arend Laier)