AGU pede bloqueio dos bens de 12 associações suspeitas de fraude no INSS

O governo Lula (PT) pediu o bloqueio de bens de 12 associações suspeitas de fraudes nos descontos do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

O que aconteceu

O bloqueio abrange 12 entidades associativas e seus dirigentes. Eles foram objeto de instauração de Processo Administrativo de Responsabilização pelo INSS, além de seis pessoas jurídicas que teriam funcionado como intermediárias de pagamentos de vantagens indevidas.

Medida usa Lei Anticorrupção. Com a lei, consegue responsabilizar as empresas juridicamente e tentar reaver o dinheiro.

Também foi determinado quebra de sigilo fiscal e bancário dos envolvidos. Foi pedido o bloqueio de atividades financeiras, inclusive as operações com cartões de crédito; suspensão temporária das atividades das entidades associativas requeridas; apreensão dos passaportes dos envolvidos; e expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, com o objetivo de localizar e penhorar valores eventualmente existentes.

O recorte das 12 entidades foi realizado pelo INSS considerando a existência de: fortes indícios de terem sido criadas com o único propósito de praticar a fraude (entidade de fachada), com sua constituição utilizando "laranjas" (art. 5º, III, da LAC), ou fortes indícios de pagamento de vantagem indevida a agentes públicos para autorizarem os descontos indevidos (Art. 5º, I, da LAC).

O "Careca do INSS" está entre os apontados. Antônio Carlos Camilo Antunes aparece listado como responsável pelas fraudes em duas instituições: Brasília Consultoria Empresarial AS e Prospect Consult Empresar LTDA.

AGU calculou dano de mais de R$ 2,6 bilhões. "O valor do dano foi calculado a partir dos valores de descontos feitos pelas entidades apurados pela Dataprev, alcançando o montante de R$ 2.567.083.470,44", informou a instituição em entrevista coletiva hoje.

A presente ação está lastreada em apuração administrativa, instaurada pelo próprio INSS, em face de 12 entidades que comprovadamente foram credenciadas no INSS para fraudar a administração pública federal, seja porque eram empresas de "fachada", seja porque existem fortes indícios de pagamento de propinas a agentes públicos para autorizarem os descontos indevidos.

AGU em nota à imprensa

O presidente Lula tem uma determinação que é responsabilizar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesta fraude. Doa a quem doer. Não ficará pedra sobre pedra neste processo. Esse evento que nós estamos lidando, ele é de uma perversidade, ele é de uma crueldade inimaginável.

Jorge Messias, advogado-geral da União

As entidades apontadas como fraudadoras

Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB)

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo)

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC)

Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)

União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB)

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN)

Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBRAPI)

Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil - ASABASP

Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP

APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas

Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas - CAAP

