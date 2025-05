Adolescente morre após levar tesourada de colega em escola particular de MG

Do UOL, em São Paulo

Uma estudante de 14 anos morreu na manhã de hoje dentro do Colégio Livre Aprender, no Bairro Universitário, em Uberaba (MG), após ser atacada com uma tesoura por um colega.

O que aconteceu

Vítima foi atacada por outro aluno do 9° do colégio particular. A adolescente, que não teve a identidade divulgada, sofreu um golpe perfurocortante de tesoura e não resistiu. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Um aluno do curso de Medicina prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe de resgate tentou reanimar a vítima, que não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

O aluno fugiu após o crime, mas foi encontrado no fim da tarde. Ele foi apreendido pela Polícia Militar e será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade para responder de acordo com o previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Motivação para o crime não foi divulgada pela polícia.

Assassinato aconteceu na escola onde estuda a filha do baixista da banda Black Pantera, Chaene da Gama. Ao UOL, ele explicou que sua filha, Heloísa, presenciou o ataque e "está devastada".

Prefeitura de Uberaba publicou nota lamentando o crime e decretando luto oficial de três dias. A prefeita Elisa Araújo afirmou que "Uberaba vive um dia de imensa tristeza" e reforçou o "compromisso em ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz".

O Colégio Livre Aprender afirmou que prestará assistência psicológica para a comunidade escolar.