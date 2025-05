Ações europeias sobem após Trump fechar acordo tarifário com Reino Unido

Por Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo comercial com o Reino Unido para reduzir as tarifas, o primeiro acordo desse tipo desde que Trump desencadeou uma guerra comercial global com suas taxas universais.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,4%, com a maioria dos índices regionais também concluindo o dia com ganhos.

Segundo o acordo, o Reino Unido concordou em reduzir suas tarifas de 5,1% para 1,8% e oferecer maior acesso aos produtos dos EUA, enquanto uma tarifa de 10% sobre os produtos do Reino Unido importados pelos EUA foi mantida.

"O acordo é bom. Ele mostra que estamos indo na direção certa, mas ainda não estamos fora de perigo e ainda estamos nesse ambiente de alta volatilidade e alta incerteza", disse Anthi Tsouvali, estrategista de ativos múltiplos do UBS.

"Precisamos ver mais desses acordos e, o que é mais importante, com os maiores parceiros comerciais, como a Europa ou a China. Quanto mais esperarmos, mais isso será prejudicial para a economia global."

Todas as atenções estão voltadas para as negociações planejadas entre os EUA e a China no sábado, já que as duas maiores economias do mundo devem dar o primeiro passo para aliviar as tensões comerciais.

O índice de referência do Reino Unido caiu 0,3% após a esperada decisão do Banco da Inglaterra de reduzir sua taxa de juros de referência para 4,25%, com o banco central falando em "uma abordagem gradual e cautelosa para novos cortes nos juros" em meio à incerteza global existente.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,32%, a 8.531,61 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,02%, a 23.352,69 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,89%, a 7.694,44 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,71%, a 38.974,30 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,06%, a 13.488,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,04%, a 7.024,31 pontos.