Ações de China e Hong Kong fecham em máximas de um mês com medidas de estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações de China e Hong Kong fecharam nesta quinta-feira na máxima de um mês, recuperando o terreno perdido desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas elevadas no início de abril, já que os cortes nos juros e as medidas de estímulo de Pequim ajudaram a acalmar as preocupações em relação ao comércio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,28%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,56%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,37%, marcando uma sequência de seis dias de ganhos.

A China reduziu sua taxa de juros em 10 pontos-base na quinta-feira, parte de um pacote de medidas destinadas a fortalecer uma economia prejudicada pela guerra comercial sino-americana. Outras políticas anunciadas na quarta-feira incluem a redução da quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas e esforços para estabilizar os mercados financeiros e imobiliários.

"Essas medidas não apenas são úteis para suavizar a volatilidade do mercado e reforçar a confiança dos investidores em momentos de estresse, mas também demonstram o compromisso das autoridades em estabilizar as expectativas dos investidores em relação aos preços e ao efeito riqueza", escreveu o Goldman Sachs em uma nota.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, irão se reunir no sábado com o czar econômico da China, He Lifeng, na Suíça, dando início a possíveis negociações sobre disputas comerciais.

"A incerteza do mercado está diminuindo e o apetite pelo risco está aumentando", escreveu a Dongxing Securities. Mas a corretora alertou sobre a volatilidade que está por vir, já que o impacto econômico da guerra comercial sobre a China provavelmente se aprofundará.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,41%, a 36.928 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,37%, a 22.775 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,28%, a 3.352 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,56%, a 3.852 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,22%, a 2.579 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,02%, a 20.543 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,44%, a 3.848 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,16%, a 8.191 pontos.