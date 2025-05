Ações da Azzas 2154 disparam 20% após balanço trimestral

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Azzas 2154 disparavam mais de 20% nesta quinta-feira, liderando as altas percentuais do Ibovespa, que subia cerca de 3%, após a empresa divulgar na véspera lucro líquido acima do esperado pelo mercado no primeiro trimestre.

Os ganhos adicionavam R$1,3 bilhão ao valor de mercado da companhia, com as ações caminhando para fecharem seu melhor dia na história.

A Azzas, que atua no varejo de moda, teve lucro líquido recorrente de R$117,7 milhões no primeiro trimestre, alta de 15,6% ano a ano, enquanto analistas esperavam um lucro líquido de R$79 milhões para a companhia, de acordo com média das estimativas compiladas pela LSEG.

Analistas do Itaú BBA consideraram o resultado positivo. "Toda a atenção estava sobre as margens, e eles entregaram", afirmaram em relatório.

A empresa, resultado da fusão entre Grupo Soma e Arezzo&Co, expandiu a margem bruta em 0,3 ponto percentual, a 54,8%, e a margem Ebitda em 1,2 ponto percentual, para 15,9%, no primeiro trimestre, conforme relatório de resultados.

"A combinação de melhores margens e a provável mensagem de que a lucratividade deve seguir subindo após todos os ajustes corporativos relevantes realizados em abril devem gerar um 'momentum' positivo", acrescentaram os analistas.

Por volta das 13h20, os papéis da Azzas saltavam 20,44%, para R$37,94 cada, enquanto o índice de referência da bolsa paulista, o Ibovespa, subia 2,98%.

(Reportagem de Patrícia Vilas Boas)