ABPA: volume exportado de carne de frango em abril recua 1% ante abril de 2024

São Paulo, 8 - As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) tiveram leve queda de 1% em abril, para 475,9 mil toneladas, na comparação com igual mês de 2024, quando foram embarcadas 480,7 mil toneladas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 8, pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A receita gerada com as exportações em abril cresceu 2,7%, alcançando US$ 906,1 milhões, frente aos US$ 882,2 milhões registrados no ano passado. "O desempenho de abril consolida a tendência de crescimento nas exportações de carne de frango no ano, com manutenção de volumes expressivos e crescimento consistente em receita", avaliou, em nota, o presidente da ABPA, Ricardo Santin. "A diversificação dos mercados e o bom desempenho em destinos como União Europeia e África do Sul compensaram a retração pontual em países como China e Japão", acrescentou. Entre os principais destinos, a União Europeia se destacou com uma alta de 42,8% no volume exportado em abril, totalizando 26,8 mil toneladas, e um salto de 65,2% na receita, que chegou a US$ 83,5 milhões. Já a China, principal compradora, importou 51,9 mil toneladas (queda de 10%) e gerou receita de US$ 127,1 milhões (-1,5%). Outros mercados relevantes foram a África do Sul, com 26,5 mil toneladas (-3,3%); Filipinas, com 26,9 mil toneladas (-8,6%); e México, com 18 mil toneladas (-4,6%)."Chama atenção o avanço da carne de frango brasileira em mercados com maior valor agregado e exigências técnicas específicas, em especial, a União Europeia. Isso reforça a competitividade do setor e o reconhecimento da sanidade e rastreabilidade dos nossos produtos", destacou Santin.No ranking dos Estados exportadores, o Paraná lidera com 187,3 mil toneladas em abril (-4,8%), seguido por Santa Catarina (108,3 mil toneladas, +4,2%), Rio Grande do Sul (64,8 mil toneladas, -6,4%), São Paulo (27,7 mil toneladas, +6,5%) e Goiás (24,6 mil toneladas, +5,9%).No quadrimestreO setor soma US$ 3,49 bilhões em receita com exportação no acumulado do primeiro quadrimestre de 2025, um avanço de 15,5% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Em volume, o total embarcado nos quatro primeiros meses do ano chegou a 1,86 milhão de toneladas, 9,5% acima do registrado em 2024.