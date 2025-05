Mesmo com 0,5% da herança, filhos de Warren Buffett continuarão milionários

Os três filhos do empresário e investidor Warren Buffett, não vão ver toda a fortuna estimada em US$ 168 bilhões (cerca de R$ 949 bilhões) do magnata que decidiu se aposentar aos 94 anos. Isso faz parte de uma estratégia do criador da holding que envolve doações para centenas de entidades filantrópicas e universidades. Mesmo com 0,5%, cada herdeiro pode receber até R$ 1,5 bilhão.

O que aconteceu

Herdeiros são Susie Buffett, Howard Buffett, e Peter Buffett. Empresário afirmou que deseja dar apenas uma "quantia razoável" para que os filhos possam viver confortavelmente, mas sem ser excessivamente ricos, para que eles continuem a ser motivados e responsáveis.

Só que eles ainda serão ricos. Primeiro, por causa das rendas próprias, e pelo dinheiro que podem receber de herança.

Não há uma cifra exata de quanto cada herdeiro vai receber, mas é possível fazer uma estimativa. De acordo com a lógica de doação, eles provavelmente receberão uma parte pequena dos 0,5% restantes da fortuna de Buffett. O cálculo foi feito levando em conta a cotação do dólar a R$ 5,65:

Se 0,5% da fortuna de Buffett será passada para os descendentes, isso totalizaria US$ 840 milhões (R$ 4,74 bilhões). Se os US$ 840 milhões fossem divididos por três, cada um ficaria com US$ 280 milhões (R$ 1,5 bilhão)

Buffett considera que a riqueza não deve ser um fardo para a próxima geração, mas um meio para criar uma sociedade melhor. Ele prefere garantir que o dinheiro seja usado para causas maiores, em vez de ser simplesmente acumulado nas mãos dos descendentes.

Empresário anunciou no sábado a aposentadoria. Ele lidera a holding Berkshire Hathaway há mais de 60 anos. Atual vice-presidente, Greg Abel, deve ocupar o lugar.

Warren Buffet começou a fazer doações em 2006, onde se comprometeu a doar 99,5% da riqueza, seja durante a vida ou no testamento.