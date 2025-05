Walt Disney supera expectativas, amplia assinantes e projeta salto no lucro em 2025

A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 3,28 bilhões no seu segundo trimestre fiscal (encerrado em março de 2025), revertendo prejuízo de US$ 20 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 7.

Com ajustes, a gigante de entretenimento americana garantiu lucro por ação de US$ 1,45 entre janeiro e março, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,19 por ação.

A receita da Disney teve expansão anual de 7% no trimestre, a US$ 23,6 bilhões, acima do consenso da Factset, de US$ 23,09 bilhões.

Somente a divisão de streaming de entretenimento, que inclui os serviços Disney+ e Hulu, registrou um lucro de US$ 336 milhões no trimestre encerrado em março, em comparação com US$ 47 milhões no mesmo período do ano anterior. Os serviços de streaming tinham 180,7 milhões de assinantes no final de março, um aumento de 2,5 milhões em relação ao trimestre anterior.

Em nota, a Disney disse que continua a monitorar possíveis impactos macroeconômicos e reconheceu o ambiente incerto de operações em 2025, mas projeta aumento modesto de assinantes no terceiro trimestre fiscal e salto anual de 16% no lucro ajustado por ação da empresa no ano completo de 2025, a US$ 5,75.

Às 8h05 (de Brasília), a ação da Disney subia 5,32% no pré-mercado de Nova York.