Wall St sobe com expectativa de redução de tensão comercial e antes de decisão do Fed

Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian

(Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos registravam alta nesta quarta-feira, com a expectativa de uma diminuição das tensões comerciais com a China e na expectativa pela decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

Os EUA anunciaram na terça-feira que os representantes dos dois países vão se reunir no fim de semana na Suíça para discussões comerciais.

As reuniões ocorrerão após semanas de tarifas que agitaram os mercados financeiros e sinalizaram preocupações sobre o crescimento econômico global.

Recentemente, sinais contraditórios das duas maiores economias do mundo sobre a situação das negociações geraram incertezas, fazendo com que muitas empresas suspendessem suas previsões. O banco central dos EUA, por sua vez, adotou uma abordagem de esperar e observar, apesar dos sinais de desaceleração do crescimento.

O governo do presidente Donald Trump afirmou que possíveis acordos com os principais parceiros comerciais estão em andamento, mas os mercados ainda não viram resultados tangíveis nessa frente.

"Há muito teatro que será feito, mas eu acho que (avançar) o quanto antes é provavelmente o que ambas as partes querem", disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners .

"Ficou claro que muitas das negociações sobre tarifas são mais para discussões sobre como mudar o comércio."

O Dow Jones Industrial Average subia 0,54%, para 41.050,20 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,33%, a 5.625,33 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,25%, para 17.733,07 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P 500 subiam, com os serviços de comunicação entre os que mais avançavam, ajudados pela alta de 10,4% da Walt Disney depois que os resultados trimestrais da empresa de streaming superaram as expectativas.

O Federal Reserve anunciará sua decisão de política monetária na tarde desta quarta-feira, com ampla expectativa de manutenção da taxa de juros.