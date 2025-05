Vídeo em que Trump chama Lula de 'palhaço corrupto' foi criado por IA

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que mostra Donald Trump chamando o presidente Lula (PT) de "palhaço corrupto".

O conteúdo foi criado com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial e publicado em um perfil especializado neste tipo de material, mas tem sido compartilhado como se fosse real.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo no qual Donald Trump supostamente fala sobre a situação política no Brasil. As declarações estão em inglês e são legendadas. "O que está acontecendo no Brasil? Lula é uma piada. O cara rouba sorrisos e as pessoas ainda aplaudem. Ele é inacreditável. O Brasil tem tudo para ser um grande país, mas está com um palhaço corrupto no comando. Você chama isso de liderança", teria dito o presidente dos Estados Unidos.

A palavra "Brasil", sobreposta ao vídeo, completa a postagem.

Por que é falso

Vídeo foi manipulado digitalmente. Uma busca reversa levou ao perfil nas redes sociais que postou as imagens compartilhadas pelas publicações enganosas e cuja descrição diz "Políticos como você nunca vê" e "Tudo feito por IA". A postagem citada contém o seguinte destaque: "Marcado pelo criador como gerado por IA" (abaixo).

Perfil publicou outros vídeos gerados por IA com críticas a Lula. O mesmo usuário tem outros conteúdos semelhantes, nos quais altera discursos de Trump, Jair Bolsonaro e do presidente russo Vladimir Putin com falas depreciativas sobre o petista. Também há vídeos manipulados de Lula insinuando que o presidente defenderia a corrupção no país.

Conteúdo foi criado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo à análise do Hive Moderation, programa especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta apontou 99,9% de possibilidade de o áudio ter sido adulterado com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Vídeo original de discurso de Trump é de 2022. Nas peças desinformativas, é possível ver as letras "AFPI" em um painel localizado atrás de Trump. Em uma busca no Google a partir destes elementos, foi possível encontrar o contexto verdadeiro das imagens. Em julho de 2022, Trump discursou em um evento do AFPI (America First Policy Institute), em Washington, e abordou temas como a invasão ao Capitólio, imigração e inflação. Em momento algum ele fala sobre Lula ou o Brasil (aqui, aqui e abaixo, em inglês). Na época, Trump já havia deixado a presidência dos EUA após encerrar seu primeiro mandato, e quem governava o Brasil naquele período era Bolsonaro.

