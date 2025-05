Vibra espera recuperar participações no mercado de combustíveis em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, espera uma recuperação gradual de mercado no Brasil após perder "market share" com foco, nos últimos dois anos, em aumento de margens, disse nesta quarta-feira o CEO da companhia, Ernesto Pousada

Ele disse ainda, durante teleconferência com analistas e investidores, que o ano de 2025 da Vibra será marcado pelo retorno do crescimento da companhia em diesel, etanol e gasolina, em meio a esforços para uma "expressiva" geração de caixa visando reduzir endividamento.

O executivo destacou que, pela primeira nos últimos trimestres, a companhia teve acréscimo de volumes de 1% na combinação de diesel, gasolina e etanol no primeiro trimestre.

"Estamos otimistas... a retomada de 'market share' será gradual, veremos a partir de agora uma consistência...", disse Pousada, citando crescimento de participação em março.

Ele citou que o combate a ilegalidades e à sonegação de tributos, além de maior embandeiramento de postos, como fatores de crescimento de participação e vendas.

No que diz respeito a questões regulatórias, Pousada afirmou que mudanças no programa RenovaBio favorecem maior cumprimento das metas de compras de Créditos de Descarbonização (CBios) pelo setor, fazendo com que a Vibra dispute mercado nas mesmas condições com alguns concorrentes.

Além disso, a implantação da monofasia do etanol em maio reduz a sonegação de tributos, enquanto o setor também está combatendo fraudes na mistura de biodiesel no diesel.

Pousada destacou também que, a princípio, a empresa vai priorizar o movimento de retomada de participação de mercado no etanol, com a monofasia (cobrança dos impostos federais em um único elo da cadeira, no produtor) reduzindo a sonegação no setor de combustíveis.

A Vibra divulgou na terça-feira lucro líquido de R$601 milhões no primeiro trimestre, recuo de 23,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, embora o desempenho tenha vindo acima da expectativa do mercado.

(Por Roberto Samora)