Vibra analisa sua empresa com Copersucar após ver competitividade abaixo do previsto

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, está fazendo análises de sua joint venture Evolua, empreendimento de comercialização de etanol no qual tem parceria com a Copersucar, após a competitividade esperada nas vendas do combustível ter ficado abaixo do previsto.

"Não está entregando tudo o que a gente havia planejado... não traz toda a competitividade", disse o CEO da Vibra, Ernesto Pousada, durante teleconferência em que comentava os resultados do primeiro trimestre.

Ele ponderou que a joint venture com a Copersucar, uma líder global na comercialização de etanol e açúcar, anunciada em meados de 2022, tem um tempo relativamente curto de operação conjunta.

"É prematuro dizer qualquer coisa, mas o que posso adiantar é que vamos continuar a análise desse negócio, não vem entregando aquela competitividade adicional", afirmou.

Quando a joint venture foi anunciada, havia a expectativa de que a Evolua comercializasse nos mercados nacional e global 9 bilhões de litros de etanol em seu primeiro ano de vida.

Procurada, a Copersucar não quis comentar o assunto.

Enquanto o CEO da Vibra indica uma competitividade abaixo da esperada com a Evolua, a Copersucar anunciou nesta semana um acordo que prevê a expansão dos negócios de sua controlada nos Estados Unidos.

A Eco-Energy firmou acordo de exclusividade com a Green Plains que permitirá um aumento de mais de 50% nos seus negócios de etanol nos EUA, segundo comunicado ao mercado publicado na segunda-feira.

(Por Roberto Samora)