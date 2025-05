Vendas de veículos da Tesla fabricados na China recuam 6% em abril

PEQUIM (Reuters) - As vendas de veículos da Tesla fabricados na China caíram 6% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, no sétimo mês seguido de queda, em meio a uma intensa concorrência de rivais chineses e uma imagem manchada na Europa.

As entregas de veículos Model 3 e Model Y fabricados na China, que representam exportações para mercados como Europa e vendas na segunda maior economia do mundo, totalizaram 58.459 unidades no mês passado, uma queda de 25,8% em relação a março, segundo dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros apresentados nesta quarta-feira.

As vendas da montadora norte-americana despencaram em toda a Europa em abril, com as pessoas se afastando da marca devido à adesão do presidente-executivo da companhia, Elon Musk, a causas e candidatos políticos de extrema direita na Europa. Os concorrentes chineses aumentaram sua participação de mercado.

Também houve protestos contra Musk e um impacto nas vendas da Tesla nos Estados Unidos.

Para compensar parcialmente a queda nas vendas na Europa e nos EUA, a Tesla, que teve a China como seu maior mercado no primeiro trimestre, está intensificando os esforços para vender em novas praças, como Índia e Arábia Saudita, onde as marcas chinesas de veículos elétricos também planejam expansões.

A chinesa BYD, com suas linhas Ocean e Dynasty de veículos elétricos e híbridos plug-in, viu no mês passado um aumento de 19,4% nas vendas globais de veículos de passageiros em relação ao ano anterior, para 372.615 veículos.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)