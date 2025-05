Cardeais postaram últimas mensagens antes do conclave: 'Que aventura'

Jean Paul Vesco, de 63 anos e da Argélia, compartilhou estar ''muito animado'' e descreveu o momento como uma ''aventura''. ''Não há mais telefone ou internet, as janelas do nosso quarto estão seladas. Sairemos com a proclamação: "habemus papam!". Que aventura, afinal!'', escreveu com entusiasmo no Facebook.

Timothy Michael Dolan, de 75 anos e dos Estados Unidos, se despediu esta manhã. Em frente a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados durante o conclave, ele disse que talvez fosse a última vez que se dirigia aos fiéis até que um novo papa fosse escolhido. ''Não poderei falar com vocês até que veja a fumaça branca. Mantenha-nos em suas orações'', pediu.

