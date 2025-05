Vance diz que não houve conversa entre EUA e China sobre acordo estratégico em Taiwan

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e a China não conversaram sobre um acordo estratégico em relação a Taiwan, disse o vice-presidente norte-americano, JD Vance, nesta quarta-feira.

Vance disse em um evento organizado pela Conferência de Segurança de Munique, em Washington, que o governo está trabalhando para reequilibrar o comércio global no interesse dos trabalhadores e fabricantes dos EUA, o que significa que a China terá que tomar medidas para aumentar sua demanda interna.

Ele disse que o reequilíbrio também exigirá a conclusão de mais acordos comerciais com "alguns de nossos amigos na Europa, mas também com algumas de nossas nações adversárias", acrescentando que o objetivo é fazer isso mantendo "pelo menos um diálogo aberto com a (República Popular da China)".

(Por Andrea Shalal e Jeff Mason)