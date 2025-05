Valores de exportações e importações foram recorde para abril na série histórica, diz MDIC

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, afirmou nesta quarta-feira, 7, que os valores de importações e exportações em abril foram ambos recorde para o mês na série histórica. No mês, foram vendidos em valores US$ 30,4 bilhões, dado influenciado positivamente pelo aumento de 0,8% nos preços, que compensou a queda de 0,5% no volume exportado.

Já as importações totalizaram US$ 22,3 bilhões, com recuo de 2,9% nos preços, mas aumento de 4,4% no volume de compras. Em relação às importações, Brandão pontuou que a atividade econômica continua demandando bens importados, com destaque para a produção industrial e o agronegócio.

A categoria de bens de capital foi a que mais cresceu em compras em abril, com avanço de 7,6% em valores, puxados por alta de 8,1% no volume importado. A principal importação no mês foi de adubos ou fertilizantes químicos, cujas compras aumentaram 36,2% no mês passado.

Motores e máquinas não elétricos também avançaram, em 25,9%. Por outro lado, a categoria de óleos brutos de petróleo registrou recuo de 51,8% nas importações em abril.