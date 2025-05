UE definirá próximas contramedidas contra tarifas dos EUA na quinta-feira, diz chefe de comércio da UE

(Corrige 1º parágrafo para esclarecer que Sefcovic falou nesta quarta-feira)

CINGAPURA (Reuters) - A Comissão Europeia anunciará na quinta-feira os detalhes de seu plano de contramedidas contra as tarifas dos Estados Unidos caso as negociações com Washington fracassem, disse o Comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, nesta quarta-feira.

"Amanhã anunciaremos os próximos passos preparatórios, tanto na área de possíveis medidas de reequilíbrio quanto nas áreas importantes para as discussões futuras", disse Sefcovic em uma coletiva de imprensa em Cingapura, após a assinatura de um acordo de comércio digital com esse país do sudeste asiático.

