'Ótima pelo preço': por que TV Samsung de 32 polegadas faz sucesso

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de TV que pode ser uma opção interessante para o quarto ou sala pequena. Com 32 polegadas, o modelo da Samsung acumula mais de 500 compras no mês passado e faz sucesso entre os consumidores da Amazon pela qualidade da imagem e custo-benefício.

Segundo a Samsung, a TV possui resolução HD com taxa de atualização de 60 Hz. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Samsung sobre a TV?

Tela LED com resolução HD (1.366 x 768 pixels)

Taxa de atualização de 60 Hz

Dá acesso a mais de 65 canais gratuitos com filmes, notícias, esportes, novelas e mais

Equipada com processador Hyper Real e sistema operacional Tizen

Permite o espelhamento da tela de smartphone Android

Com entradas para HDMI, USB e cabo óptico

Pode ser fixada na parede ou sobre o hack

O que diz quem comprou?

Na Amazon, essa smart TV tem mais de 5.000 avaliações, sendo 85% delas com a maior nota (cinco estrelas). De acordo com os consumidores, esse modelo tem boa qualidade de imagem e som, além de funções úteis e ótimo custo-benefício.

Me impressionou muito pelo preço. Já faz 10 meses de uso e não apresentou nenhum problema. A qualidade de vídeo é ótima, tanto para consoles quanto para filmes, as funções smart são boas também, simplesmente ótima por esse preço. Alyson Lucas

Esta TV atendeu perfeitamente às nossas necessidades. Com uma definição de imagem e som excelente. Renan Nascimento

A TV veio em perfeitas condições, bem embalada. Quanto à efetividade do produto, até então se mostrou ser muito boa. Achei o sistema um pouco lento, mas está funcionando corretamente. Marcelo Pereira Dutra Júnior

Uma das melhores marcas de smart TV por um custo acessível, torna esse modelo uma das melhores opções nesse segmento. O processador da TV não é lento, sua imagem possui boa nitidez, apenas o som é um pouco baixo. Seu controle remoto poderia ser menor, a exemplo de lançamentos posteriores. Roberto Vieira Medeiros

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam das poucas conexões, sistema operacional lento e, principalmente, a baixa qualidade do som na TV. Confira os comentários avaliativos:

Menu bastante burocrático. Comprei de presente para minha mãe, que é idosa, e ela enfrenta dificuldades para encontrar os canais de TV de que gosta. (...) Eduardo Antunes

A TV é satisfatória, porém peca em não possuir conexões convencionais e Bluetooth para áudio externo. O som nativo da TV é horroroso e áudio digital óptico ou HDMI arc são inviáveis. Fica caro adaptar um som externo para reparar essa ausência. Depois que recebemos que reparei essa grave falta. (...) Francisco Antônio Mourão Brasil

Por se tratar de um modelo mais antigo, o sistema é mais lento (demora mais a responder os comandos do controle remoto) e não possui conexão Bluetooth. A imagem e a luminosidade são boas, porém, a qualidade do som deixa um pouco a desejar. Cumpre as necessidades básicas, se você não é muito exigente. É uma boa televisão para ambientes onde os recursos de conectividade não são muito utilizados. Roberta Kataoka

Uma smart que atende às necessidades, portanto, não tem uma tecnologia mais recente, logo, ela é mais lenta ao ligar, qualidade de imagem com uma resolução mais baixa e volume não é tão alto. Se quiser algo mais atual do mercado, esta não é a smart. Fabiana

