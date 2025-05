Trustee reduz participação no GPA

SÃO PAULO (Reuters) - A participação acionária detida por fundos de investimento sob a gestão da Trustee no GPA foi reduzida a percentual inferior a 5%, conforme divulgou nesta quarta-feira a rede de varejo alimentar dona da bandeira Pão de Açúcar, citando correspondência da gestora.

A carta da Trustee não especifica o nome dos fundos, mas a gestora é responsável pelo fundo Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, que vinha aumentando a sua participação no GPA desde o ano passado e obteve no começo da semana um assento no conselho de administração da empresa.

Tanure, que até então detinha cerca de 7% das ações do GPA, propôs no final de março a destituição do atual conselho do varejista e a eleição de novos membros para o colegiado, incluindo três representantes indicados pelo próprio empresário.

Porém, com a entrada das chapas apoiadas pelo investidor Rafael Ferri e pela família Coelho Diniz, dona da rede de supermercados de mesmo nome, o cenário de apoio mudou.

À Reuters, Tanure disse que tinha um plano audacioso para o futuro do GPA, mas como a chapa proposta não teve continuidade, decidiu não seguir com este projeto "em que não acreditamos mais". "Houve uma corrida pelas ações que não combina com o longo prazo", disse Tanure.

Na véspera, as ações do GPA derreteram, fechando com um tombo de mais de 20%, a R$3,04, no quarto pregão seguido de desvalorização.

No final da segunda-feira, o GPA também divulgou que Ferri, cujo grupo elegeu dois membros no conselho, reduziu suas participações na companhia para 2,73%, incluindo derivativos. Em 16 de abril, ele havia alcançado participação de 5,86%.

(Por Paula Arend Laier)