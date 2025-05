'Trump dura 4 anos, papa é vitalício': conclave está imune à Casa Branca?

Imagem: @realDonaldTrump/Divulgação via REUTERS

Donald Trump aparece sentado em um trono dourado usando chapéu litúrgico, batina branca e cruz no pescoço, vestido como um papa. A foto divulgada pela Casa Branca para indicar poder sobre a Igreja Católica, no entanto, não representa a realidade, segundo estudiosos ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Presidente não é levado em conta porque o cargo é temporário, diz professora. "Trump pode ficar apenas por quatro anos; o papa é até a 'terra separar'. O presidente dos EUA pode cair a qualquer momento, sofrer impeachment; o papa é eleito para uma função vitalícia", observa a pesquisadora Brenda Carranza, do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Chance de eleição dos 17 cardeais dos EUA não deve ser afetada por Trump. "Acho que o país de origem do novo papa não é um critério relevante no conclave. O que pesa mais é a conjuntura geopolítica internacional e o legado do papa Francisco, que será defendido", explica Carranza.

Próximo pontífice deve consolidar as reformas de Francisco, como já mostrou o UOL. A tendência, porém, é que o novo chefe da Igreja Católica adote uma postura mais discreta, com discursos comedidos, diferente do argentino.

Teólogo Dayvid da Silva também minimiza o impacto de Trump na escolha. "O que de fato elege um papa não são os cardeais dos EUA nem os que possam estar alinhados com Trump ou extrema direita, mas o conjunto. No conjunto, temos diversas personalidades que, de alguma forma, compreendem muito bem seu papel no conclave", analisa o professor da PUC-SP.

Trump, por mais que seja presidente do país mais poderoso do mundo, não passa disso. Ele não tem relevância no conclave Teólogo Dayvid da Silva

Apesar da irrelevância, a Casa Branca tenta influenciar os cardeais. Grupos religiosos progressistas temem um ambiente de pressão com articulação de nomes que poderiam se apresentar como alternativas a uma continuação da gestão de Francisco, segundo o colunista do UOL Jamil Chade.

Igreja na contramão de Trump

Agenda do papa Francisco, que deve ser levada adiante, se opõe a Trump. Em dezembro de 2023, por exemplo, o Vaticano autorizou a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e daqueles "em situação irregular" para a Igreja - ou seja, de pessoas que não formalizaram a união no catolicismo. O documento reforça, porém, que o matrimônio está diretamente ligado à união específica de um homem e uma mulher.

Francisco também reformou a "Constituição" do Vaticano, aumentando a participação feminina. "Acredito que as mudanças do pontificado dele não influenciarão apenas o próximo pontífice, mas os papas seguintes também. Ele tocou em temas que não dá mais para voltar atrás", diz Dayvid da Silva.

Cardeais defenderam apoiar a fé dos migrantes na última reunião antes do conclave. O papa argentino defendeu migrantes com frequência ao longo de seu papado. No último ano, ligou todos os dias para uma paróquia na Faixa de Gaza para demonstrar solidariedade em meio à guerra entre Israel e Hamas.

Em março, o governo Trump foi na contramão e apoiou um ataque de Israel contra Gaza. "Como o presidente Trump deixou claro, o Hamas, os houthis, o Irã e qualquer um que busque aterrorizar — não apenas Israel, mas os Estados Unidos — pagarão um preço alto. As portas do inferno se abrirão", disse, na ocasião, Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca.

Você tem que ter um perfil [de papa] neste momento que apague os fogos da ultradireita mundial. Alguém que defenda o diálogo inter-religioso, que saia do cristianismo para falar com os muçulmanos, Oriente Médio Brenda Carranza, pesquisadora do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp