Taxas futuras de juros têm viés de alta após produção industrial mais forte

Os juros futuros adotam viés de alta em toda curva na manhã desta quarta-feira, 7, após a produção industrial surpreender com crescimento mais forte e diante do avanço dos rendimentos das T-Notes. A produção industrial subiu 1,2% em março ante fevereiro, superando o teto das expectativas do Projeções Broadcast (+0,7%).

Às 9h28, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,735%, de 14,702% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,040%, de 13,961%, e o para janeiro de 2029 avançava a 13,580%, de 13,539% no ajuste de segunda-feira, 6. O juro da T-note de 10 anos subia a 4,325% (de 4,305%).