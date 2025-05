Tales: Mais 18 deputados podem aumentar emendas parlamentares em R$ 671 mi

A discussão em torno do aumento do número de deputados federais no Congresso pode significar um alto custo para o governo federal e para o contribuinte brasileiro, com gastos extras de R$ 671 milhões em emendas parlamentares, afirmou o colunista Tales Faria na edição de hoje do UOL News.

Ontem, a Câmara aprovou o projeto que amplia o número de parlamentares na Casa, com a justificativa de corrigir "desproporções" nas bancadas estaduais. A proposta prevê a criação de 18 vagas a partir das eleições de 2026. O texto vai para análise do Senado.

Não é preciso aumentar o número de deputados, mas há uma assombração espreitando o bolso do contribuinte. Cada deputado tem direito a R$ 37,3 milhões em emendas. Eles não quiseram abrir mão do número de deputados. Será que vão querer renunciar ao tamanho da emenda?

Se continuar nesse tamanho, em uma continha simples que eles devem saber fazer, isso significará um rombo de R$ 671,4 milhões a mais que tungarão do bolso do contribuinte. Terão que colocar do Orçamento, e esse dinheiro sairá do nosso bolso.

Pode vir aí uma paulada monumental. Já temos uma, que são os R$ 64 milhões que a área técnica da Câmara já calculou com gastos de gabinete dos novos deputados. Aí pula para R$ 735,4 milhões, e isso sem contar o fundo partidário e outros penduricalhos que vêm em torno disso. É o absurdo dos absurdos. Tales Faria, colunista do UOL

Tales prevê que o projeto não encontrará resistência no Senado, já que não há qualquer intenção de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, em se indispor com Hugo Motta, presidente da Câmara.

Esse projeto vai para o Senado. A expectativa é de que os senadores não se colocarão contra os deputados, e nem Davi Alcolumbre comprará briga com Hugo Motta. O que vem aí é assustador. Tales Faria, colunista do UOL

