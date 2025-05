Substituto de Chiquinho Brazão é sócio de bicheiro que já foi preso no Rio

Do UOL, em São Paulo

Substituto de Chiquinho Brazão na Câmara dos Deputados, Ricardo Abrão (União-RJ) é sócio de Savio Silva Oliveira, conhecido como Savinho das Maquininhas, bicheiro que foi preso em 2013 pela Polícia Federal por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis.

O que aconteceu

Abrão e Oliveira são sócios desde 2003 em posto de gasolina na zona oeste do Rio. De acordo com dados da Receita Federal, o Auto Posto M R da Taquara tem ambos como sócios administradores, além de Farid Abrão David —pai de Abrão, morto em 2020 e ex-prefeito de Nilópolis (RJ)— e outras duas pessoas.

Empresa deve mais de R$ 45 mil em impostos. O valor aparece inscrito na lista de devedores da Dívida Ativa da União, que reúne informações sobre pessoas e companhias com dívidas em aberto com o Governo Federal. Ao todo, o deputado é sócio hoje de 12 empresas com registro ativo na Receita Federal.

Oliveira mantinha bingo ilegal em Nova Friburgo (RJ). A casa abrigava 163 máquinas caça-níqueis e era tocada pelo bicheiro, segundo o Ministério Público Federal. O caso gerou a prisão preventiva de Oliveira em 2013 e sua condenação a 2 anos e 9 meses de prisão em 2016 por contrabando e falsidade ideológica.

Abrão tomou posse no último dia 25. Ele ficou com a vaga anteriormente ocupada por Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), que teve o mandato cassado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados no dia anterior por excesso de faltas nas sessões da Casa. Apesar do afastamento, Brazão manteve os direitos políticos.

Faltas de Chiquinho aconteceram após prisão por assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Brazão cumpre prisão domiciliar desde março de 2024. Ele é acusado de ser mandante dos assassinatos a tiros da vereadora carioca e seu motorista, no bairro do Estácio (Zona Norte do Rio), em 14 de março de 2018.

Além de sócio do agora deputado federal, Oliveira é cunhado de Aniz Abraão David. Conhecido como Anísio, o contraventor já foi condenado por formação de quadrilha e é patrono da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Irmã de Oliveira, Fabíola Oliveira David é casada com Anísio.

Ao todo, empresas de Abrão têm mais de R$ 250 mil em dívidas com a União. Além dos R$ 45 mil relativos ao posto no qual Oliveira é sócio, há R$ 21 mil em impostos vencidos ligados a outro posto na zona norte do Rio e R$ 190 mil vinculados a uma loja de lubrificantes. A última dívida abrange taxas atrasadas (R$ 182 mil), dívidas previdenciárias (R$ 1.800) e até uma multa trabalhista (R$ 7.000).

Procurados, Abrão e Oliveira não responderam aos contatos do UOL. A reportagem tentou falar com ambos por telefone e email, mas não obteve retorno.

Abrão é membro de clã político

Família do deputado gerou seis dos últimos 12 prefeitos de Nilópolis. São eles: Simão Sessim (1973-1977), Miguel Abrãao David (1983-1988), Jorge David (1988-1992), Farid Abrão (2001-2008 e 2017-2020), Sérgio Sessim (2009-2012) e Abraãozinho (Abraão David Neto), do PL, que está no cargo desde 2021.

Atual prefeito da cidade foi alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de compra de voto nas eleições de 2024. A ação contra Abraãozinho aconteceu no último dia 13 de fevereiro. Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito negou irregularidades e afirmou que está "à disposição da Justiça".

Abraãozinho e Abrão são primos. Pais do prefeito e do deputado, Miguel e Farid são irmãos de Anísio. Além disso, os dois foram prefeitos de Nilópolis.

Clã teve presença na Assembleia Legislativa do Rio por mais de 30 anos. Entre 1975 e 2006, Jorge, Farid e Abrão exerceram mandatos de deputados estaduais por seis partidos diferentes: Arena, MDB, PDS, PFL, PPB e PTB. Depois disso, Abrão teve ainda mais uma passagem pela casa, entre 2011 e 2015, pelo PDT.

Antes de Abrão, representante da família na Câmara foi deputado federal por 40 anos. Simão Sessim era primo de Anísio e morreu de covid durante a pandemia. Ele foi o primeiro do clã a ser prefeito de Nilópolis.

À época da Lava Jato, Simão foi citado em delações por ter supostamente pedido R$ 200 mil desviados da Petrobras para si em 2010. Mas, em 2016, o caso foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal.