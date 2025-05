STF marca datas de audiências de testemunhas de Bolsonaro e de ex-ministros

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, marcou as datas das audiências para ouvir testemunhas do núcleo 1 da trama golpista, que foi chamado pela Suprema Corte de grupo "crucial da organização criminosa" e que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A primeira audiência começa dia 19 de maio e a última está prevista para 2 de junho.

O que aconteceu

Jair Bolsonaro (PL) integra o "núcleo crucial da organização criminosa", segundo a denúncia. Nele, também estão os ex-ministros Braga Neto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Augusto Heleno (GSI), o ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Segundo a PGR, deles partiram "as principais decisões e ações de impacto social" narradas na denúncia.

Ao todo, estão previstos os depoimentos de 82 testemunhas de acusação e defesa. Moraes determinou que caberá às defesas e à PGR levar as testemunhas para depor independente de elas serem intimadas oficialmente pelo Supremo. Além disso, ministro também mandou comunicar as chefias dos servidores públicos que foram arrolados como testemunhas.

Governador do DF e ex-comandantes do Exército e da FAB estão entre os primeiros a depor. Ministro marcou para o dia 19 a audiência de Ibaneis Rocha, Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos Almeida Baptista Júnior (FAB). Os dois últimos afirmaram que foram apresentados à proposta de minuta golpista pelo próprio Bolsonaro em uma reunião realizada com o então presidente em 2022.

Moraes não participa destas audiências. Nas ações penais do STF quem conduz estes depoimentos são os juízes-auxiliares do gabinete do ministro. Todas audiências serão realizadas por videoconferência e acompanhadas pelas defesas dos denunciados e por representantes da Procuradoria-Geral da República. Todos, inclusive o juiz-auxiliar, podem fazer questionamentos às testemunhas.

Após ouvir as testemunhas, Moraes deve marcar os interrogatórios dos réus. Cada procedimento faz parte das etapas da ação penal que, ao final, vai decidir se os réus são culpados ou inocentes. Este julgamento final será realizado pela Primeira Turma do STF.

As audiências vão ocorrer a partir de 19 de maio e estão previstas para irem até dia 2 de junho. As primeiras testemunhas ouvidas, por videochamada, serão as de acusação. As escolhidas pelo delator, Mauro Cid, falam no dia 22. As de defesa do núcleo 1 participarão do julgamento a partir do dia 23. Veja abaixo a relação das testemunhas.

1) Testemunhas de acusação:

19/5, a partir das 15h:

Éder Lindsay Magalhães Balbino;

Clebson Ferreira de Paula Vieira;

Adiel Pereira Alcântara;

Ibaneis Rocha Barros Júnior;

Marco Antônio Freire Gomes;

Carlos de Almeida Baptista Júnior.

2) Testemunhas de Mauro Cid:

22/5:

Flávio Alvarenga Filho;

João Batista Bezerra;

Edson Dieh Ripoli;

Julio Cesar de Arruda;

Fernando Linhares Dreus;

Raphael Maciel Monteiro;

Luís Marcos dos Reis;

Adriano Alves Teperino.

3) Testemunhas de defesa

23/5:

Testemunhas de Alexandre Ramagem:

Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho;

Frank Márcio de Oliveira;

Rolando Alexandre de Souza;

Alexandre de Oliveira Pasiani.

Testemunha de Braga Netto:

Waldo Manuel de Oliveira Aires.

Testemunhas de Augusto Heleno:

Hamilton Mourão;

Alex D'alosso Minussi;

Gustavo Suarez da Silva.

Testemunhas de Almir Garnier Santos:

Marcos Sampaio Olsen;

Antonio Capistrano de Freitas Filho;

José Aldo Rebelo Figueiredo;

Marcelo Francisco Campos.

26/5:

Testemunhas de Augusto Heleno:

Carlos José Russo Penteado;

Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos;

Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga

Antonio Carlos de Oliveira Freitas;

Amilton Coutinho Ramos;

Ivan Gonçalves;

Valmor Falkemberg Boelhouwer;

Christian Perillier Schneider;

Osmar Lootens Machado;

Asdrubal Rocha Saraiva.

27/5:

Testemunhas de Anderson Torres:

Braulio do Carmo Vieira;

Luiz Flávio Zampronha;

Alberto Machado;

George Estefani de Souza;

Djairlon Henrique Moura;

Caio Rodrigo Pelim;

Saulo Moura da Cunha.

Thiago Andrade;

Fabricio Rocha;

Marcio Nunes;

Leo Garrrido de Salles;

Alessandro Moretti;

Marcos Paulo Cardoso;

Victor Veiga Godoy;

Cintia Queiroz de Castro.

28/5:

Testemunhas de Anderson Torres:

Antonio Ramiro Lourenzo;

Gustavo Henrique Dutra;

Marcio Phurro;

Jorge Henrique da Silva;

Rosivan Correia de Souza.



Dia 29/5:

Testemunhas de Anderson Torres:

Bruno Bianco;

Paulo Guedes;

Celio Faria;

Wagner Rosário;

Adler Anaximandro Cruz e Alves;

Adolfo Sachsida.

Dia 30/5:

Testemunhas de Anderson Torres:

Ciro Nogueira;

João Hermeto;

Valdemar Costa Neto;

Espiridião Amin;

Eduardo Girão;

Ubiratan Sanderson.

Testemunhas de Jair Bolsonaro:

Tarcísio Gomes de Freitas

Amauri Feres Saad;

Wagner de Oliveira;

Renato de Lima França;

Gilson Machado;

Jonathas Assunção Salvador Nery;

Ricardo Peixoto Camarinha;

Giuseppe Dutra Janino;

Eduardo Pazuelo.

2/6:

Testemunhas de Anderson Gustavo Torres:

Marcos Montes;

Sandro Nunes Vieira;

Ana Paula Marra;

Saulo Luis Bastos.

Testemunha de Jair Bolsonaro:

Rogério Marinho

Alerta a autoridades

Na decisão que agendou os depoimentos, ministro alertou que autoridades não podem 'adiar indefinidamente' os depoimentos. Deputados, senadores e outras autoridades como governadores arrolados como testemunha têm prerrogativa de escolher a data e o horário de seu depoimento. Diante disso, Moraes deu cinco dias para as autoridades listadas como testemunhas se manifestarem sobre as datas agendadas e, se quiserem, pedirem alteração de data ou horário, desde que respeitando o intervalo entre 19 de maio e 2 de junho.

Dentre as testemunhas listadas pelas defesas e pela PGR, oito são parlamentares, dois são governadores e dois são secretários estaduais. Eles poderão indicar se concordam com as datas e horários marcados para as audiências. No caso de Ibaneis, Moraes deu para ele as opções de horários às 15h e às 19h para depor no dia 19 de maio.