Seleção feminina será convocada na terça para amistosos contra o Japão

O técnico Arthur Elias convocará a seleção brasileira feminina de futebol na próxima terça-feira (13) para dois amistosos contra o Japão, que farão parte da preparação da equipe para a Copa América, principal competição do ano. Os nomes das jogadoras serão revelados a partir de meio-dia (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na CBF TV. As duas partidas ocorrerão em São Paulo: a primeira em 30 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na zona leste da capital; e a segunda, em 2 de junho, às 20h, no recém-reformado Estádio Cicero de Souza Marques, na cidade de Bragança Paulista.

A equipe japonesa subiu para a quinta posição no ranking mundial da Fifa, após conquistar o título da She Believes Cup em fevereiro, com vitória na final contra os Estados Unidos (2 a 1). A seleção (8ª) chegará com moral alto na partida: em abril, as brasileiras obtiveram uma vitória histórica (2 a 1) contra as norte-americanas, no estado da Califórnia (EUA).

Notícias relacionadas:

Brasil e Japão já se enfrentaram em 16 oportunidades. As asiáticas somam sete vitórias contra seis das brasileiras. Três confrontos terminaram empatados.

A seleção finaliza a preparação para a Copa América em 27 de junho, em amistoso contra a França, atual número nove do mundo, no Estádio dos Alpes, na cidade de Grenoble. Será o primeiro embate entre as duas equipes desde a eliminação das francesas nas quartas de final da Olimpíada de Paris, em agosto do ano passado. Gabi Portilho marcou o único gol da vitória inédita da Amarelinha contra as Les Bleus.

A Copa América está programada para o período de 12 de julho a 2 de agosto, no Equador. O Brasil, atual campeão, caiu na Chave B, junto com Colômbia - rival derrotada na final na edição passada (2022) -, Paraguai, Venezuela e Bolívia.