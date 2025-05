Secex: exportações de carne bovina avançam 16,3% em volume e 29,1% em receita

São Paulo, 7 - As exportações brasileiras de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada totalizaram 241.584 toneladas em abril de 2025, alta de 16,3% em relação às 207.717 toneladas registradas em abril de 2024, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A receita gerada foi de US$ 1,215 bilhão, um aumento de 29,1% frente aos US$ 941 milhões do igual mês do ano passado. O preço médio por tonelada subiu 11%, passando de US$ 4.530,90 para US$ 5.030,30.No caso da carne de frango, os embarques somaram 440.666 toneladas em abril, queda de 2,6% em relação às 452.486 toneladas embarcadas em igual mês de 2024. O faturamento foi de US$ 809 milhões, recuo de 1% frente aos US$ 817 milhões de um ano antes. O preço médio por tonelada teve leve avanço de 1,7%, de US$ 1.805,10 para US$ 1.835,00.As exportações de carne suína totalizaram 110.677 toneladas em abril, alta de 14,4% na comparação com as 96.744 toneladas de abril de 2024. A receita cresceu 24,3%, passando de US$ 223 milhões para US$ 277 milhões. O preço médio por tonelada subiu 8,6%, de US$ 2.300,70 para US$ 2.499,40.Desempenho no quadrimestre - De janeiro a abril de 2025, o Brasil exportou 911 mil toneladas de carne bovina, um aumento de 9,2% ante as 834 mil toneladas de igual período de 2024. A receita foi de US$ 4,421 bilhões, alta de 20,4% frente aos US$ 3,673 bilhões registrados no primeiro quadrimestre do ano passado.As exportações de carne de frango totalizaram 1,790 milhão de toneladas, crescimento de 8% sobre o 1,658 milhão de toneladas de igual período de 2024. A receita somou US$ 3,343 bilhões, alta de 12,6% em relação aos US$ 2,969 bilhões obtidos um ano antes.No caso da carne suína, os embarques chegaram a 436 mil toneladas no acumulado de janeiro a abril, avanço de 13,5% em relação às 384 mil toneladas do igual intervalo de 2024. A receita foi de US$ 1,054 bilhão, crescimento de 27,9% frente aos US$ 824 milhões registrados no ano anterior.