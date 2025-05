Republicano cede na disputa judicial da Carolina do Norte, encerrando tentativa de anular votos

Por Nate Raymond

(Reuters) - Um candidato republicano a uma vaga na Suprema Corte da Carolina do Norte nas eleições de novembro admitiu a derrota nesta quarta-feira, encerrando seus esforços legais para que milhares de cédulas fossem descartadas seis meses após a apuração final dos votos.

O juiz Jefferson Griffin admitiu a derrota dois dias depois de um juiz federal ter dado a vitória à juíza democrata Allison Riggs, ordenando que a junta eleitoral da Carolina do Norte não descartasse nenhuma cédula de votação dos eleitores na disputa acirrada.

"Embora eu não concorde totalmente com a análise do tribunal distrital, eu respeito a decisão do tribunal -- assim como respeitei todos os tribunais judiciais que ouviram este caso", disse Griffin. "Não vou recorrer da decisão do tribunal."

Riggs disse em um comunicado que estava "feliz que a vontade dos eleitores foi finalmente ouvida, seis meses e dois dias após o dia da eleição".

Riggs disputou um mandato completo de oito anos na Suprema Corte após sua nomeação para a corte em 2023 pelo governador democrata Roy Cooper para preencher uma vaga na corte de sete membros, cujos juízes são eleitos.

O tribunal tem uma maioria republicana de 5 a 2. Os democratas, de olho em futuras lutas sobre redistritamento e acesso ao aborto, procuraram manter o controle da cadeira de Riggs para que pudessem potencialmente recuperar a maioria em eleições futuras.

Griffin, membro do Tribunal de Apelações da Carolina do Norte, liderou Riggs por quase 10.000 votos nas horas imediatamente após o fechamento das urnas em 5 de novembro. Mas essa vantagem diminuiu à medida que mais cédulas foram contadas e, após a recontagem, Riggs estava liderando por 734 votos.

Griffin, então, buscou na Justiça anular mais de 60.000 cédulas de eleitores cujos registros foram aceitos apesar de não terem fornecido os números da carteira de motorista ou da Previdência Social, conforme exigido pela lei estadual.

No mês passado, a Suprema Corte do Estado se recusou a anular essas cédulas. Mas disse que alguns eleitores militares e no exterior cujas cédulas foram contestadas por Griffin por não terem fornecido identificação com foto precisariam verificar sua elegibilidade em um período de 30 dias.

Isso abriu a porta para que, potencialmente, milhares de votos ainda fossem anulados, o que levou Riggs a pedir a um juiz federal que impedisse o que ela chamou de um esforço legal sem precedentes para anular uma eleição.

O juiz-chefe distrital federal Richard Myers, nomeado pelo presidente republicano Donald Trump em Raleigh, concordou com ela na segunda-feira, dizendo que Griffin não podia, de acordo com a Constituição dos EUA, "mudar as regras do jogo depois que ele já foi jogado".