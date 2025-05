Recuperação tardia eleva as ações após Fed manter juros estáveis

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos EUA avançaram nesta quarta-feira em negociações voláteis, depois que o Federal Reserve manteve as taxas de juros dos EUA inalteradas, em um movimento que era amplamente esperado pelos participantes do mercado.

No final da sessão, as ações se recuperaram com os fabricantes de chips saltando depois que a Bloomberg noticiou que o governo do presidente Donald Trump planeja rescindir as restrições aos chips de inteligência artificial implementadas durante o governo Biden.

Mais cedo, o Fed manteve as taxas estáveis, com o banco central afirmando que os riscos tanto de aumento da inflação como do desemprego haviam crescido, obscurecendo ainda mais as perspectivas econômicas, conforme o Fed avalia o impacto das políticas tarifárias de Trump.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,41%, encerrando em 5.629,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,26%, para 17.735,09 pontos. O Dow Jones avançou 0,67%, para 41.103,69 pontos.