Cardeal que mudou data de nascimento diz ter sido 'excluído' do conclave

Um grupo formado por 133 cardeais estão reunidos de hoje na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher um novo papa. Entre as controvérsias que envolvem a votação está a ausência do queniano John Njue, arcebispo Metropolitano Emérito de Nairóbi, no Quênia, que disse não saber "por que foi excluído do conclave". Uma suposta má condição de saúde e uma mudança na sua data de nascimento são possíveis justificativas.

O que aconteceu

Njue teve uma correção em sua data de nascimento há alguns meses e passou a ter 79 anos. Antes, o cardeal tinha registro de nascimento de dois anos antes.

80 anos é idade-limite para participar da votação. Também segundo as normas da Igreja, apesar de os cardeais com 80 anos ou mais não poderem votar no conclave, eles podem ser eleitos.

Vaticano informou em comunicado na última sexta-feira (2) que o cardeal do Quênia não participaria da votação. Nenhuma justificativa foi apresentada.

Queniano demonstrou insatisfação. Em entrevista ao Daily Nation divulgada ontem, Njue disse que simplesmente não foi "convidado".

"Não sei por que fui excluído do conclave"

cardeal John Njue

Possíveis motivos

Arcebispo de Nairóbi, Philip Anyolo, afirmou que seu conterrâneo não viajou à Itália porque está com saúde frágil. Ele "foi oficialmente convidado pela Nunciatura Apostólica no Quênia", escreveu Anyolo em nota, mas, "devido às atuais condições de saúde, não pôde viajar a Roma e participar do conclave".

Mudança de data de nascimento pode ser o motivo. Conforme divulgado pelo jornal italiano "La Repubblica", a data de nascimento de Njue foi alterada de 1944 para 1º de janeiro de 1946. Desta forma, ele ficaria com menos de 80 anos e seria elegível a votar. A mudança de data de nascimento aconteceu após uma revisão do cardeal sobre o seu nascimento.

Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, rebateu Njue. Ele disse a jornalistas que cardeais votantes não precisam de convite.

Os cardeais eleitores não precisam de convite para se apresentarem. Neste caso, foi feita uma verificação pelo cardeal decano, por meio da Nunciatura e o resultado foi negativo

Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé