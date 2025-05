Putin e Maduro assinarão pacto de parceria estratégica

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, conversará com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Moscou nesta quarta-feira e os dois líderes assinarão um acordo de parceria estratégica, informou o Kremlin.

O porta-voz Dmitry Peskov disse aos repórteres que será um "documento de peso, substancial e muito importante", sem fornecer detalhes.

A guerra da Rússia na Ucrânia gerou um colapso em suas relações com a maioria dos Estados ocidentais e levou Moscou a fortalecer os laços com outros países que compartilham seu desejo de combater a influência do que chama de "Ocidente coletivo", incluindo os Estados Unidos.

Desde 2022, a Rússia já assinou pactos de parceria estratégica com China, Coreia do Norte e Irã.

A Venezuela tem uma história recente conturbada com os Estados Unidos, marcada por relações diplomáticas rompidas, sanções e acusações de atividades criminosas e planos de golpe.

Durante sua visita a Moscou, Maduro também participará de eventos comemorativos do 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados sobre a Alemanha nazista, incluindo um desfile militar na sexta-feira.

(Reportagem da Reuters)