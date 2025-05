PSG vence Arsenal (2-1) na volta das semis e vai enfrentar a Inter na final da Champions

O Paris Saint-Germain derrotou o Arsenal por 2 a 1 nesta quarta-feira (7), no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na capital francesa, e vai enfrentar a Inter de Milão na final, no dia 31 de maio, em Munique.

O espanhol Fabián Ruiz (27') e o marroquino Achraf Hakimi (72') fizeram 2 a 0 para o PSG e Bukayo Saka diminuiu pouco depois (76') para os 'Gunners', que já haviam entrado em campo em desvantagem devido à derrota por 1 a 0 sofrida na semana passada, no jogo de ida, em Londres.

O único gol da partida na Inglaterra foi marcado por Ousmane Dembélé, que sofreu uma lesão na coxa nesse duelo de ida e começou no banco de reservas nesta quarta-feira, entrando em campo apenas quando faltavam vinte minutos. Desta vez ele não marcou, mas foi o autor da assistência para o gol de Hakimi.

- Segunda chance -

Agora, o PSG espera ansiosamente por sua segunda final no principal torneio europeu da clubes, após a decisão de 2020, em que perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique na edição que terminou em agosto daquele ano devido à pandemia de covid-19.

Seus torcedores não puderam assistir à primeira final ao vivo porque o jogo foi disputado com portões fechados em Lisboa. Por isso, esta segunda oportunidade terá um sabor especial.

Erguer a taça conhecida como "Orelhuda" tem sido a obsessão do PSG, especialmente desde a chegada de seus donos cataris em 2011. Curiosamente, esta classificação para a final acontece na primeira temporada desde a saída do craque Kylian Mbappé para o Real Madrid, o atual campeão da Champions, mas eliminado este ano nas quartas de final pelo Arsenal.

A França buscará seu segundo título europeu, tendo sido coroada apenas uma vez antes, com o Olympique de Marselha em 1993.

Já o Arsenal não consegue alcançar a segunda final de Liga dos Campeões de sua história após perder para o Barcelona na edição de 2006.

Só resta aos 'Gunners' garantir o vice-campeonato da Premier League, conquistada antecipadamente pelo Liverpool.

- Donnarumma magistral -

Depois de passar a semana reiterando sua confiança em uma virada, o Arsenal entrou em campo com tudo.

Declan Rice cabeceou para fora aos 3 minutos, pouco antes de duas defesas espetaculares de Gianluigi Donnarumma, que já havia sido um dos destaques do jogo de ida.

O goleiro italiano primeiro defendeu um chute de Mikel Merino na área aos 4 minutos e, aos 8, deu um leve toque na bola, suficiente para desviar um chute forte de Martin Odegaard da entrada da área.

Depois desse início avassalador, o PSG começou a despertar da letargia.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia deu um susto no time inglês com um chute na trave (17') e a equipe francesa conseguiu acalmar os ânimos e abrir o placar aos 27 minutos: Vitinha cobrou uma falta que a defesa do Arsenal defendeu, mas a bola sobrou para Fabián Ruiz, que finalizou de frente pra meta de pé esquerdo, fora do alcance do compatriota David Raya.

O goleiro espanhol brilhou aos 30 minutos com uma grande defesa impedindo que Bradley Barcola finalizasse com sucesso um contra-ataque.

- Hakimi amplia, Saka diminui -

No segundo tempo, o Arsenal não conseguia achar uma forma de encaixar seu jogo e, quando Saka tentou marcar aos 64 minutos, Donnarumma, com seu 1,96 m de altura, apareceu novamente para fazer uma grande defesa.

Pouco depois, o árbitro marcou um pênalti para o time francês com o auxílio do VAR, que flagrou um toque de mão de Myles Lewis-Skelly na área após um chute de Achraf Hakimi.

Vitinha demorou a escolher o canto e chutou fraco, para a defesa da David Raya (69').

Mas três minutos depois, a torcida parisiense pôde gritar gol. Hakimi marcou com um chute na área após receber um passe curto de Dembélé, que havia acabado de entrar em campo (72').

O Arsenal conseguiu responder logo, diminuindo aos 76 minutos com um gol de Saka, e passou a acreditar numa reação épica.

Mas ainda teria que marcar dois gols para empatar o confronto no placar agregado.

O PSG conseguiu administrar a vantagem e garantiu assim a classificação para a segunda final de Liga dos Campeões de sua história.

