Programação do conclave hoje: veja horários da eleição do novo papa

Do UOL, em São Paulo

O conclave que vai escolher o sucessor do papa Francisco começa hoje no Vaticano. Antes de se reunirem na Capela Sistina para a votação, os 133 cardeais seguem rito de oração e fazem um juramento.

Como será o primeiro dia

Às 10h (5h, no horário de Brasília) será celebrada a missa "pro eligendo Pontifice", na Basílica de São Pedro. A celebração marca o início do conclave e é presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re.

Convocação do Espírito Santo e convite aos cardeais para se dirigirem à Capela Sistina à tarde: "Toda a Igreja, unida a nós na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo, para que seja eleito por nós um digno Pastor de todo o rebanho de Cristo", dirá o cardeal.

Cardeais almoçam no refeitório de Santa Marta e se reúnem em oração na Capela Paulina. Depois, às 15h45 (10h45, no horário de Brasília), fazem a procissão até a Capela Sistina para dar início ao conclave.

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", dizem, reunidos no aposento dominado pelas obras-primas de Michelangelo.

Imagem: Arte/UOL

Primeiro dia tem apenas uma rodada de votação

Há apenas uma rodada de votação na primeira tarde do conclave. Um candidato precisa de dois terços dos votos dos cardeais eleitores para ser eleito papa - ou seja, 89 votos de 133 cardeais.

Primeira fumaça deve aparecer após as 19h (14h, no horário de Brasília) na chaminé da Capela Sistina. Cor será preta, se não houver consenso, ou branca, caso um novo papa seja escolhido.

Se nome não for definido hoje, a partir de amanhã, até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Detalhes e previsões foram feitas pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que ontem explicou o passo a passo do conclave.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e Francisco, foram dois dias de votação.

Como são os votos

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar. No entanto, eles participam porque podem ser votados. Eles não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave.

Fumaça branca ou preta

Uma fumaça branca surge do telhado da capela, anunciando o resultado para o mundo exterior. Neste momento, fiéis que acompanham o momento no Vaticano costumam comemorar.

Imagem: Arte/UOL

Caso nome seja definido, após resultado, o candidato eleito deve responder a duas perguntas: "Aceita tua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e, em caso de resposta afirmativa, a outra pergunta é "Como quer ser chamado?". Rito é definido na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, a lei que rege os conclaves.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Cerca de 30 a 60 minutos após a fumaça branca, o novo papa é apresentado aos fiéis com a frase "Habemus Papam!". O cardeal protodiácono lê o nome de batismo do escolhido, e anuncia o nome escolhido pelo novo papa.

O novo papa faz sua primeira aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro. Em seguida, ele dará a primeira bênção e fará uma oração.

(Com informações de AFP e Reuters)