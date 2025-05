Conclave: fumaça preta indica que cardeais não escolheram novo papa

A primeira rodada de votação do conclave, que elegerá o sucessor do papa Francisco, terminou sem consenso. Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, hoje. Processo será retomado amanhã.

O que aconteceu

Fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89. Após a contagem, o anúncio aos fiéis foi feito às 16h (em Brasília). Cerca de 45 mil pessoas estiveram no Vaticano para acompanhar o resultado.

Os 133 cardeais votantes se reuniram na Capela Sistina pela primeira vez, e por cerca de 3h20. Dando andamento aos ritos para a escolha de um novo papa, os religiosos fizeram um juramento de sigilo e se reuniram a portas fechadas. Agora, eles voltam à Casa de Santa Marta, onde fazem as refeições e descansam.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e de Francisco, foram dois dias de votação.

Por hoje é só. O protocolo da Igreja para o primeiro dia do conclave estabelece a realização de apenas uma votação. A partir de amanhã, até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde.

A partir de amanhã as fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

5h30 (de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

7h (de Brasília)

12h30 (de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido

14h (de Brasília)

Fumaça branca indicará escolha de novo papa. Quando isso acontecer, sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, também tocarão e o nome do vencedor será revelado nos momentos seguintes.

Dia teve missa para 'convocar Espírito Santo'

Foto mostra cardeais durante missa para a eleição do novo papa, antes do início do conclave, na Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: AFP

Às 10h foi celebrada a missa "pro eligendo Pontifice", na Basílica de São Pedro. A celebração que marcou o início do conclave foi presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re. "Toda a Igreja, unida a nós na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo, para que seja eleito por nós um digno Pastor de todo o rebanho de Cristo", disse.

Cardeais almoçaram no refeitório de Santa Marta e se reuniram em oração na Capela Paulina. Depois, às 16h30 (horário local), fizeram uma procissão até a Capela Sistina para dar início ao conclave.

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", disseram, reunidos no aposento dominado pelas obras-primas de Michelangelo.

Imagem: Arte/UOL

O que acontece se não houver consenso?

Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.

Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda. Nesse caso, a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

(Com informações de AFP e Reuters)