Presidente do INSS suspende de forma cautelar antecipação de benefícios no PicPay

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, decidiu suspender, em caráter cautelar, nesta quarta-feira, 7, o serviço de adiantamento de parcelas de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários oferecido pelo banco PicPay no âmbito do programa INSS Vale+.

A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União (DOU). No despacho, o presidente do INSS alega que o banco é acusado de descumprir as regras do INSS ao cobrar taxas que não estão autorizadas pelas normas oficiais.

O representante das instituições financeiras, Ivo Mósca, citou, em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) realizada na semana passada, denúncias de que cobranças irregulares estariam sendo feitas e cobrou providências por parte do governo federal.

No despacho, Waller diz que há uma "farta documentação", em especial denúncias de segurados, de que as regras do programa não foram obedecidas pela empresa, podendo ocasionar prejuízos irreparáveis aos beneficiários do INSS.

A decisão também determina que o banco seja notificado para que apresente documentos que comprovem o cumprimento das condicionantes. Fica vedado ainda qualquer repasse administrativo sem que a empresa demonstre ter respeitado integralmente as regras do órgão.

Essa é uma das primeiras medidas adotadas pelo presidente após assumir o cargo em meio ao escândalo envolvendo deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), na noite da terça-feira, 6, havia a expectativa de uma manifestação do Executivo nesta quarta acerca das medidas a serem adotadas para reparar os aposentados atingidos pelo esquema.

No período da manhã, integrantes da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e assessores de ministérios envolvidos no assunto se reuniram para tratar, dentre outros temas, sobre um possível pronunciamento do governo. No encontro, no entanto, ficou fechado de que não deve haver manifestação da gestão federal nesta quarta.

O governo ainda está construindo soluções em torno do assunto, segundo fontes ouvidas pela reportagem. Ainda não foi fechado com precisão o número de aposentados atingidos pelas fraudes, tampouco a forma como se dará o ressarcimento.